Meine Meinung: Die Gefahr ist nicht vom Tisch

Es sind wieder einige Schritte hin zur Normalität: In der Median-Klinik kehren die Patienten zurück, das Waldbad im Koseltal startet in die Saison und auch bei der Ardesia-Therme zieht zumindest in der Physiotherapie wieder Leben ein, vorerst nur an den Wochenenden kann dort sogar in der Cafeteria eingekehrt werden.

Trotzdem bleibt die Sorge vor möglichen Infektionen mit dem Coronavirus, wie die Sicherheitsvorkehrungen überall zeigen. In der Median-Klinik gibt es bei der Neuaufnahme von Patienten zunächst einen Test, dessen Ergebnis im vorläufig isolierten Aufenthalt abzuwarten ist. Zudem folgt die Reha-Klinik nicht den mancherorts gelockerten Besucherregelungen in Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen. Patienten und deren Angehörige werden hier um Verständnis gebeten. Doch nichts wäre fataler, als wenn sich plötzlich eine derartige Klinik als Infektionsherd erweisen würde.

Nein, es ist keine Panikmache, wenn uns gegenwärtig trotz – erfreulicherweise – rückläufigen Zahlen bei den Infektionsnachweisen immer wieder vor Augen geführt wird, dass die Gefahr längst nicht gebannt ist. Mit Vorsicht und Respekt sowie gewissen Einschränkungen werden wir wohl noch einige Wochen und Monate leben müssen. Je disziplinierter, um so geringer diese Einschränkungen.