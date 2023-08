Meine Meinung: Die Vorteile der regionalen Produktion

Sophie Filipiak sieht nicht nur die nahe liegenden Gründe des Baustoffes Holz.

Die Vorteile des Baustoffes Holz sind naheliegend. Zum einen wächst der Grundstoff nach. Zwar dauert es Jahre, bis ein Baum je nach Art den richtigen Durchmesser erreicht, um als Baumaterial geeignet zu sein, aber in dieser Wachstumszeit filtert er CO2 aus der Luft und gibt dafür Sauerstoff ab. Daher kann sich die heutzutage viel beschworene CO2-Bilanz sehen lassen. Zum anderen kann der bei der Produktion entstandene Abfall wieder in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt oder anderweitig genutzt werden, beispielsweise zur Wärmegewinnung.

In der Produktionshalle in Burglemnitz ist auch deutlich zu sehen, dass selbst große Dachkonstruktionen oftmals dort zusammengefügt und dann mit Lastwagen zu ihrem Bestimmungsort verbracht werden. Das bedeutet, dass die Montage vor Ort nicht mehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Vor allem bei Fertighäusern ist das von Vorteil. Voraussetzung dafür ist natürlich eine gute Infrastruktur, damit der Lieferverkehr auch rollt. Und die ist in Burglemnitz gegeben. Die Verbindung nach Saalfeld und in die Region Bad Lobenstein ist da.