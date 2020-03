Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Ein schlechtes Vorbild

Aufgrund eines privaten Vergnügens fehlen in der Stadtverwaltung von Bad Lobenstein jetzt vier Mitarbeiter. Der Bürgermeister der Kurstadt hat mit einem Negativbeispiel gezeigt, was derzeit auf keinen Fall passieren sollte.

Allen Warnungen zum Trotz tourte er vergangenen Donnerstag zum Skifahren nach Österreich und nahm seinen Ordnungsdienstleiter gleich mit. Nach der Rückkehr am Sonntag gilt für die beiden nun, vorsorglich zwei Wochen daheimzubleiben. Inklusive der jeweiligen Lebensgefährtinnen, die alle bei der Stadtverwaltung angestellt sind.

Es hat weder etwas mit Hysterie zu tun, noch will irgendwer Panik verbreiten, wenn zurzeit das öffentliche Leben lahmgelegt wird. Sondern es ist die momentan einzige Möglichkeit, die rasante Verbreitung einer tödlichen Gefahr einzudämmen. Neben all den behördlichen Allgemeinverfügungen sind hierbei in erster Linie die Vernunft und Einsicht eines jeden einzelnen Bürgers gefordert.

Zum Glück handelt es sich beim Bürgermeister und bei den städtischen Mitarbeitern nicht um medizinisches Personal, das jetzt dringend benötigt wird und bei dem jeder Ausfall unersetzlich wäre. Das Signal, das vom obersten Dienstherrn in der Kurstadt ausging, war bedauerlicherweise ein fatales und völlig überflüssiges.