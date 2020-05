Oliver Nowak zur Eröffnung des Waldbades in Bad Lobenstein.

Meine Meinung: Ein Stückchen Normalität

Dass die Stadt Bad Lobenstein auch dieses Jahr wieder ihr Waldbad eröffnen will, halte ich für löblich. Zwar wird es dadurch sicherlich einen potenziellen Ansteckungsort mehr geben. Doch wird sich daran gehalten, welche Schutzmaßnahmen empfohlen werden, besonders an Mindestabständen, wird die Gefahr einer Coronavirus-Infektion wohl auch in Freizeiteinlagen wie dem Waldbad nur gering sein.

Zwar könnten ängstliche Menschen zweifelsohne kritisieren, dass ein Waldbadbesuch nicht gerade der Gesundheit förderlich sein kann. Doch denen ist halt zu empfehlen, zu Hause zu bleiben.

Vor allem für die jungen Menschen wird die Eröffnung des Bad Lobensteiner Waldbades eine schöne Nachricht nach all der Zeit der Entbehrungen sein. Aber auch für die Älteren. Gerade diese schätzen bekanntlich gerade das Frühschwimmen am Morgen kurz nach der Eröffnung der Freibäder. Das Bad Lobensteiner Waldbad ist dabei besonders attraktiv durch seine Nähe zur Natur, den herumtollenden Eichhörnchen und den zwitschernden Vögeln.

Allgemein ist das Öffnen der Badeanstalten ein Schritt zurück zur Normalität, die vielen Menschen fehlt. Ich denke die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, wie viel mehr oder auch weniger wieder zur Normalität zurückgekehrt werden kann.