Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Eine Idee ohne jede Chance

Die Idee ist verblüffend einfach: Wo gegen Verkehrsregeln verstoßen wird, braucht nur die Vorschrift den Sündern angepasst zu werden. Und schon verhalten sich alle regelkonform.

Dieser Logik folgt die Fraktion der Bad Lobensteiner Bürgerliste und will den Verkehrsknoten am Leonberger Platz so auflösen, dass dort künftig Kraftfahrzeuge in alle Richtungen unterwegs sein dürfen. Mit der Begründung, dass derzeit ohnehin dort ständig jemand entgegengesetzt zur Einbahnstraße einbiegt.

Das wäre natürlich das Ende einer „Verkehrsberuhigten Zone“, die momentan den Bereich Leonberger Platz nebst Markt, Topfmarkt und Teilen der Parkstraße sowie der Straße der Jugend ausmacht. Und es wäre schlichtweg eine Katastrophe – weshalb es nicht viel Sachverstand braucht um zu prognostizieren, dass das Verkehrsamt niemals seine Zustimmung zu diesem Ansinnen geben wird.

Weniger Kraftfahrzeugverkehr im Zentrum einer Kurstadt sollte eigentlich das Ziel sein. Bislang wurde an sich gut mit Kompromissen gelebt, weil der Individualverkehr nach wie vor ausschlaggebend ist für ein florierendes Geschäftsleben. Wir erinnern uns: Es gab schon Debatten darüber, den Marktbereich komplett für Autos zu sperren. Ist lange her, aber nicht ganz vergessen.