Meine Meinung: Einige offene Fragen

Das derzeitige Verwaltungsgebäude der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig hat schon bessere Jahre gesehen. Das Haus ist in keinem gutem baulichen Zustand und bräuchte dringend eine Sanierung. Zumal es nicht den Anforderungen einer modernen Verwaltung entspricht. Laut Onlinezugangsgesetz müssen alle Verwaltungen in Thüringen bis spätestens Ende 2022 alle Leistungen auch online anbieten. Das bedeutet, dass alle Informationen und Anträge der Behörden auch im Internet verfügbar sein müssen. Aber um das zu gewährleisten braucht es eine schnelle und stabile Internetverbindung der Verwaltung. Diese ist aber in Blankenstein noch nicht gegeben.

Etwas neues muss her, Entscheidungen müssen getroffen werden. Dass der Grundsatzbeschluss, wo der Sitz der Verwaltung sein soll, auf Blankenstein fiel, ist wenig überraschend, aber auch vorschnell. Blankenstein als Sitz der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft ist zwar etabliert, aber ein frischer Wind wäre für die neue Einheitsgemeinde von Vorteil. Der Gegenantrag hatte daher seine Berechtigung. Es sollten eigentlich auch Alternativen zu Blankenstein in Betracht gezogen werden. Aber nun ist es, nach dem Grundsatzbeschluss, zu spät.

Weiterhin offen ist, ob nun das Verwaltungsgebäude saniert oder ein Neubau errichtet wird.