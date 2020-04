Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Erneute Gewöhnung

Die Maskenpflicht kommt und dementsprechend steigt die Nachfrage nach Mundschutzmasken enorm. Dabei waren diese auch schon in den vergangenen Wochen nur schwer aufzutreiben. Aber gibt es verschiedene Möglichkeiten, Mundmasken zu bekommen. Viele Menschen, die sich gut auf Näharbeiten verstehen, stellen schon seit mehreren Tagen Mundmasken für andere her. Zudem kann jeder, falls er einigermaßen gut in Näharbeiten ist, diesen Schutz auch selbst anfertigen. Anleitungen gibt es leicht im Internet zu finden. Oder man fragt die Experten, wie beispielsweise die Näherinnen vom „Handarbeitskorb“ in Zoppoten.

Aber neben der Herausforderung einen Mundschutz zu bekommen, steht auch die erneute Umstellung im Alltag. Immer daran zu denken, die Maske aufzusetzen, wenn man einkaufen gehen will, ist schon eine gewisse Umstellung. Für die Angestellten kommt daher noch eine zusätzliche Arbeit hinzu, da sie darauf achten müssen, dass ihre Kunden das Geschäft nur mit einer Mundmaske betreten. In den vergangen Wochen mussten sich die Menschen an einige umfassende Änderungen ihres üblichen Alltagslebens gewöhnen. Kontaktverbot, vorerst keine Veranstaltungen oder Versammlungen und einiges mehr. Aber das gelingt vielen, schließlich dient es dem Schutz vor dem Coronavirus.