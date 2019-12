Peter Hagen zum Jubiläum in Mödlareuth.

Meine Meinung: Freude an der Freiheit

Als vor 30 Jahren die Mauer zwischen Thüringen und Bayern ihren Schrecken verlor, wurde jeder neugeschaffene Grenzübergang mit großer Anteilnahme der Menschen auf beiden Seiten gefeiert. In Mödlareuth allerdings war es ein ganz besonderes Ereignis. Denn über Jahrzehnte konnten sich dort die thüringischen und bayerischen Nachbarn eines Ortes sehen und hören, durften sich aber nur versteckt zuwinken. Ab dem 9. Dezember 1989 war dieses heute unvorstellbare Szenario endlich vorbei.

Als jetzt die Schalmeienkapelle Bernsgrün wie vor 30 Jahren musizierend den Tannbach überschritt, folgten deutlich weniger Menschen als am verschneiten Herbsttag im Dezember ‘89. Auf jenes Jahr blickte Pfarrer Gerhard Schneider, heute im Ruhestand, anschaulich zurück. Erst kam in der DDR das Frühjahr der Wahlfälscher, dann folgten der Sommer der Flüchtlinge und der Herbst der Botschafts-Besetzer. Doch letztlich kam der „Winter der Freude“.

Inzwischen ist der Alltag eingekehrt und „Flüchtling“ zu einem Reizwort geworden. Die Euphorie wich der Routine. An die Teilung Deutschlands erinnern heute Denkmäler und Lohnunterschiede. Wir leben in einem Rechtsstaat mit viel Ungerechtigkeit. Doch die Freude an der Freiheit sollte niemandem abhandenkommen.