Meine Meinung: Frühzeitig miteinander reden

Sophie Filipiak über die Wichtigkeit guter Kommunikation.

Gut eine Woche nach dem ersten Warnstreik auf dem Gelände von Mercer Timber Products in Friesau zeigt sich der Geschäftsführer entspannt. Obgleich er die Aktion, bei der insgesamt rund 100 Mitarbeiter teilgenommen hatten, als überzogen ansieht. Schließlich habe man mit dem Betriebsrat gemeinsam die Lohnerhöhung vorgezogen.

Jedoch zeigte sich nun, dass die Schnellschussaktion nicht nur auf Wohlgefallen gestoßen ist. Besonders bei der IG Metall. Denn die Ängste, dass die Zahlungen, die nicht tariflich festgelegt wurden, wieder zurückgenommen werden könnten, sind nicht ganz unbegründet. Schließlich steckt die Sägewerkindustrie gerade in einer Krise. Auch Friesau ist davon betroffen, mit Gewinnen rechnet in diesem Jahr keiner.

Die Fronten scheinen aber nicht mehr verhärtet zu sein. Im September wollen sich die Akteure wieder an einen Tisch setzen – relativ spät. Aber Verhandlungen können sich eben meist sehr in die Länge ziehen. Hätte man im Vorfeld auf mehr Gespräche gesetzt, hätte man die Reibereien vielleicht vermeiden können. In einer guten Partnerschaft spielt Kommunikation auf Augenhöhe eben eine wichtige Rolle.