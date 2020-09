Meine Meinung: Funkelnde Hoffnung

Peter Hagen zum Lichterfest am Samstag in Saalburg.

Die Veranstalter haben fast schon ein wenig Sorge, dass zu viele Besucher an den Saalburger Strand kommen könnten. Denn derzeit ist es ein bisschen so wie nach jedem Winter: Die Leute zieht es hinaus. Wo endlich wieder eine Veranstaltung stattfindet, da sucht man die Unterhaltung und Entspannung abseits von Corona und allen Einschränkungen.

So eine sprichwörtlich offene Veranstaltung wie das Lichterfest sollte gefahrlos möglich sein, wenn ein paar wenige Regeln beachtet werden. Etwas Abstand zum fremden Nachbarn und kein „Eimersaufen“ mit einem Strohhalm sind solche Mindeststandards, die zurzeit einfach gelten.

Die Veranstalter haben genau das richtige Wochenende erwischt. Denn seitens der Meteorologen wird uns ein schöner Altweibersommer für die kommenden Tage angekündigt. Also bietet sich noch mal eine gute Gelegenheit, um etwas Sonne zu tanken und Strandvergnügen zu erleben. Am Samstagabend werden bunte Raketen den funkelnden Sternenhimmel erleuchten. Mancher wird sich bei diesem Feuerwerk an einen merkwürdigen Sommer erinnern, der völlig düster begonnen hatte und dann doch in vielen Bereichen noch einen guten Verlauf nahm.

Das Lichterfest bringt ein wenig Hoffnung, dass wir alle bald wieder öfter feiern können.

Lichterfest in Saalburg erstmals im Altweibersommer