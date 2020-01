Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Harte Bedingungen

Einige Gemeinden und Städte haben ihren Haushalt schon vor einigen Wochen beschlossen. In Wurzbach aber beispielsweise auch in den Städten Saalburg-Ebersdorf und Bad Lobenstein brauchen die Arbeiten zum Aufstellen der Haushaltssatzungen sowie die Erarbeitung von Investitionsplänen noch einige Zeit.

Vor allem wenn man in der Haushaltskonsolidierung steckt, muss man jede Cent zweimal umdrehen und viele Abstriche in Kauf nehmen, da einfach das Geld fehlt. Viele Projekte müssen zudem für längere Zeit auf Eis gelegt werden, weil schlicht die nötigen Mitteln fehlen. So bleiben etwaige Angelegenheiten, die den Bürgern und den Politkern am Herzen liegen, vielleicht auf der Strecke, bis dann die Phase der Haushaltskonsolidierung endlich beendet ist.

Dennoch müssen die Verwaltungen nun langsam in die Gänge kommen, schließlich ist die haushaltslose Zeit auch nicht ohne. Die Bedingungen in dieser Phase sind noch einmal verschärfter. Wichtige Projekte können in diesem Zeitraum nicht in die Wege geleitet werden. Nur dringend notwendige Ausgaben können getätigt werden. Wie zum Beispiel ein dringend benötigtes Multicar mit Schneepflug für den städtischen Bauhof in Wurzbach. In diesem Punkt brauchte die Stadt zusätzliche Hilfe in Form von Bedarfszuweisungen.