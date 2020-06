Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Hilfe für Senioren

Beratungen für Senioren und pflegende Angehörige sind in fast allen Gemeinden in der Region zu finden. Mit Rat und Tat stehen dabei die Mitarbeiter Hilfesuchenden zur Seite. In Zeiten des strikten Kontaktverbotes war die Beratung zwar nur telefonisch möglich, aber dennoch wurde versucht, das Angebot trotz der schwierigen Zeiten aufrecht zu erhalten.

Das Seniorenbüro ist aber nicht nur für Rentner da, die Fragen zu Formalitäten im Umgang mit den Behörden haben, sondern auch für die Angehörigen. Nach der Erfahrungen von Frances Müller vom Seniorenbüro, sucht vor allen Dingen diese Gruppe Hilfe bei der Bewältigung ihrer Aufgaben.

Pflegende Angehörige haben eine große Verantwortung auf ihren Schultern zu tragen. Was muss beantragt werden, um für die eigenen Eltern eine Pflegekraft zu organisieren, und welche Maßnahmen müssen getroffen werden, damit ein bettlägeriger Senior in den eigenen vier Wänden gepflegt werden kann? Wenn man von Alter, Pflege, Demenz oder Hospiz spricht, dann verliert man auch leicht die Angehörigen aus den Augen. Aber gerade sie brauchen ebenso Aufmerksamkeit und Hilfe, wie die Betroffenen selbst. Und sei es nur ein offenes Ohr, um jemandem einfach sein Herz auszuschütten. Selbst das reicht manchmal auch schon aus.