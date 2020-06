Sophie Filipiak über die Kita in Lückenmühle.

Meine Meinung: Hin und Her hat ein Ende

Ruhe ist bei der Frage, wie es mit dem Kindergarten „Zaubermühle“ in Lückenmühle weitergeht, noch lange nicht eingekehrt. Seitdem bekannt wurde, dass die Volkssolidarität Oberland in diesem Jahr die Trägerschaft der Kindereinrichtung abgeben muss, gab es immer wieder neue Pläne, Versprechungen und gescheiterte Projekte. Viel zu lange wurden diejenigen, die besonders vom möglichen Ende der Kita betroffen sind – nämlich die Familien, deren Kinder die „Zaubermühle“ besuchen, im Unklaren gelassen und hingehalten.

Kein Wunder also, dass einige Eltern, die in der vergangenen Gemeinderatssitzung in Remptendorf anwesend waren, ihrem Ärger einmal Luft machen mussten. Sie mussten monatelang auf klare Worte und eine endgültige Entscheidung warten. Zudem machte die Corona-Pandemie Versammlungen aller Beteiligten bei diesem Projekt unmöglich.

Dabei hätte man dieses ganze Hin und Her auch gut vermeiden können – wäre der Mietvertrag zwischen der Volkssolidarität Oberland und der Gesellschaft zur Förderung der Gesundheit von Müttern, Vätern und Kindern „ Regenbogenland“ verlängert worden. Aber es ist nun anders gekommen. Es bleibt abzuwarten, ob die Übergabe des Kindergartens auch so reibungslos verläuft, wie Werner Kuhnla verspricht.