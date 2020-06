Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Hinweise beachten

In Oßla tut sich derzeit einiges. Statt Lastwagen und Autos gehört die Ortsdurchfahrt gerade den Baggern und Bauarbeitern. Aber trotz diverser Hinweisschilder und Informationen in der Zeitung verirren sich dennoch einige Lastwagen nach Oßla und stehen plötzlich vor der Baustelle. Ein Durchkommen gibt es da nicht mehr.

Ein weiteres Problem sind die Schwerlasttransporter, die sich nicht an der offiziellen Umleitung orientieren, sondern gern über Heberndorf in Richtung Lehesten fahren. So kommt es auch in diesem Ort zu einem unerwünschten hohen Verkehrsaufkommen, das die Anwohner stört.

Natürlich bedeutet die offizielle Umleitung einen großen Umweg von mehreren Kilometern. Als Ortskundiger da mal einen Abkürzung zu nehmen, ist verständlich. Aber vor allem Lastwagenfahrer, die sich nicht in der Region auskennen, können sich schnell in die Bredouille manövrieren. Viele Straßen in den Ortsteilen sind zu eng, als dass Lastwagen auf ihnen ohne Weiteres fahren können.

Einigen wird sicherlich der Vorfall Anfang Mai in Erinnerung geblieben sein, als ein Lastwagenfahrer in Blankenstein sowie Blankenberg beim Rangieren erst einen Bus und dann einen massiven Zaun aus Granit beschädigte. Nicht jede Straße eignet sich eben als Umleitung.