Meine Meinung: Hoffen und Bangen

Das Oktoberfest, Rock im Park und viele weitere Großveranstaltungen wurden in den vergangenen Tagen abgesagt. Auch das SonneMondSterne-Festival fällt in diesem Jahr aus, soll aber im kommenden Jahr wieder zahlreiche Gäste nach Saalburg locken. Es wird in ganz Deutschland ein ruhiges Jahr für alle Festival-Fans werden. Die Organisatoren des Wellenbrecher-Festivals in Wurzbach halten aber noch an ihren Plänen fest, im August im ehemaligen Freibad der Stadt ein Rock- und Metalkonzert auf die Beine zu stellen. Noch gebe es keine rechtliche Grundlage, da die Definition, was als Großveranstaltung zählt, und was nicht, noch nicht endgültig gefasst es.

Es herrscht derzeit ein Wirrwarr, was alles in der aktuellen Corona-Krise erlaubt ist und was nicht. Das hängt zum einen an den unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern, zum anderen aber auch an den Lockerungen, die bei vielen nur Kopfschütteln auslösen. Wie die Öffnungen der Schulen, obwohl die Hygienevorschriften in einigen Einrichtung gar nicht umgesetzt werden können.

Das führt zu Verunsicherungen in den Bevölkerung, beispielsweise in welchen Fällen eine Mundmaske aufgesetzt werden soll und wann sie nicht vonnöten ist. Klare Verordnungen sind daher notwendig, die auch über die Grenzen der Bundesländer hinaus gültig sind.