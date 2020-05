Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Jeder muss entbehren

In der Zeit der großen Einschränkungen während der Corona-Pandemie mussten eigentlich alle Menschen Entbehrungen hinnehmen. Viele Eltern konnten zum Beispiel ihre Kinder nicht in der Notbetreuung unterbringen, da sie nicht die entsprechende Einstufung ihrer Arbeit als systemrelevant hatten. Das wird sich in gewissem Maß mit dem eingeschränkten Regelbetrieb in den Kindergärten ändern.

Durch die Gruppenlösung, die einen wöchentlichen Wechsel in der Betreuung vorsieht, werden zumindest in den Bad Lobensteiner Kindergärten auch die Kindern von Eltern mit systemrelevanten Berufen nicht immer betreut werden. Kritiker könnten betonen, dass diese Entwicklung schnell zum Nachteil umschlagen kann. Und damit haben sie wahrscheinlich recht. Und dennoch ist die Entscheidung der Bad Lobensteiner Stadtverwaltung richtig, denn sie ist gerecht.

Sollten sich die Infektionszahlen nach der Lockerung der Maßnahmen, zu denen auch der eingeschränkte Regelbetrieb in Kindergärten gehört, stark ansteigen, kann ohnehin davon ausgegangen werden, dass die „Systemrelevanz“ wieder in den Fokus der Kinderbetreuung rückt. Von daher ist die Entscheidung zum eingeschränkten Regelbetrieb nach vielen Wochen für viele Eltern endlich wieder ein deutlicher Schritt in die Normalität.