Meine Meinung: Kein Risiko eingehen

Auf die Routine des täglichen Einkaufs möchten viele auch in Zeiten der Corona-Pandemie nicht verzichten. Vor allem Senioren nutzen diese Gelegenheit, um ihre sozialen Kontakte zu pflegen. Ein kleiner Plausch mit einem Bekannten vor der Ladentür oder mit den Supermarkt-Mitarbeitern an der Kasse gehört für viele zu einem der Höhepunkte in ihrem Alltag.

Das war bis vor ein paar Monaten auch kein Problem. Aber derzeit – auch wenn weitere Lockerungen geplant sind – setzt sich die ältere Generation damit einem unnötigen Risiko aus. „Ich glaube nicht an diesen Corona-Quatsch“ oder „Sterben müssen wir eh alle mal“ hört man dann meist als Begründung der wenig Einsichtigen. Solche gibt es sicherlich nicht nur im Seniorenalter, sie sind in jeder Generation zu finden.

Die Corona-Krise scheint derzeit einen Teil ihres Schreckens eingebüßt zu haben, aber die Bedrohung, die vom Virus ausgeht, besteht weiterhin. Daher sollten sich alle Mitglieder von Risikogruppen überlegen, ob sie sich für einen zwanglosen Schwatz beim Einkaufen der Gefahr einer Ansteckung aussetzen wollen.

Es gibt schließlich Alternativen, um sich und auch seine Mitmenschen zu schützen. Einkaufs- und Nachbarschaftshilfen können weiterhin in Anspruch genommen werden.

