Meine Meinung: Kontaktloser Einkauf

Milchtankstellen sind seit einigen Jahren bekannt. Man kauft eine Flasche, zapft die frische Milch ab und das war es auch schon. In Zeiten der Corona-Pandemie ein schneller und vor allem kontaktloser Einkauf. Verkäufer und Kunde begegnen sich in diesem Fall gar nicht persönlich.

So funktioniert auch die Honigtankstelle, die der 21-jährige Erik Rabold nun in Weisbach aufgebaut hat. Er bestückt die umgebaute Beute mit Gläsern, randvoll gefüllt mit cremigem Honig, und die Kunden nehmen die gewünschte Menge heraus. Der Preis ist festgelegt, die Münzen und Geldscheine werden einfach in eine bereitgestellte Kassenbox gesteckt. Selbst für die kontaktlose Leergutrücknahme ist gesorgt. Dabei vertraut der junge Imker in Weisbach aber auch auf die Rechtschaffenheit seiner Kundschaft. Er kann ja schließlich nicht rund um die Uhr seine Honigtankstelle bewachen. Erik Rabold vertraut darauf, dass die Kunden für das Produkt den angemessen Preis bezahlen – ohne Kontrolle. Das Konzept geht auf. Was auch an der Neugier der Menschen liegen mag – denn eine Honigtankstelle gibt es nicht überall.