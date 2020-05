Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Maskerade im Gericht

An sich ist es besser seine Lebensweise so einzustellen, möglichst nie vor einem Strafgericht erscheinen zu müssen. Aber wie das Leben so spielt – auch in Coronazeiten muss darüber geurteilt werden, ob Angeklagte der ihnen vorgeworfenen Taten schuldig sind oder nicht.

Also bleibt es selbst bei Seuchengefahr nicht aus, dass sich Angeklagte, Zeugen, Staatsanwälte und Verteidiger beim Strafrichter treffen. Das geschieht derzeit unter ganz strengen Hygienevorschriften, wie am Montag im Bad Lobensteiner Amtsgericht zu sehen gewesen ist. Grundsätzlich gilt bei Betreten des Gerichtsgebäudes, einen Mund-Nasen-Schutz anzulegen. Nur im Verhandlungssaal stellt es der Richter allen Anwesenden frei, ob sie auch optisch ihr wahres Gesicht zeigen möchten.

Eine derartige Maskerade in einem Justizgebäude wäre noch vor wenigen Wochen unvorstellbar gewesen. So wie man auch üblicherweise früher sofort die Polizei angerufen hätte, wenn sich jemand vor Betreten einer Bankfiliale das Gesicht verdeckt.

Die eingeführte Maskenpflicht soll als einfachstes Mittel dabei helfen, die Virenverbreitung einzudämmen. Ob’s was bringt, da streiten sich die Experten. Sollte die Bundesliga wieder angepfiffen werden, wird es jedenfalls keinen Maskenball geben.