Meine Meinung: Museum für Generationen

Ins neue Jahr gehen wir in der Regel mit guten Vorsätzen. Und es können nicht genug Glücksbringer sein, die uns durch 2020 begleiten sollen. Eine ganze Reihe davon gibt es in der Souvenirabteilung des Technischen Schaudenkmals Heinrichshütte.

Ob Bergmann „Glück auf“, Hufeisen, Schweinchen oder Schornsteinfeger – die kleinen, aus Aluminium gegossenen Figuren sind immer wieder über ihre Glück verheißende Funktion hinaus eine nette Erinnerung an den Besuch in einer einzigartigen Einrichtung. Die Schaugießerei wie auch der Koloss der einst europaweit stärksten Dampfmaschine gehören zu den besonderen Alleinstellungsmerkmalen, auf die eine Region wie der Saale-Orla-Kreis unter keinen Umständen verzichten sollte.

Daran muss erinnert werden wenn bei Kreistagsdebatten plötzlich derartige Einrichtungen infrage gestellt werden, nur weil der Landkreis bei Sparzwängen zuerst an die Ausgaben in den so genannten freiwilligen Bereichen denkt. Wer sich die Besuchergruppen in der Heinrichshütte anschaut erkennt, dass von den Kindern bis zu den Senioren alle Generationen angesprochen werden und sich für das erlebbare Museum begeistern. Dort gibt’s keinen Klamauk, sondern es wird wertvolles Wissen vermittelt. Da zu sparen, wäre die falsche Stelle.