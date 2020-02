Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Neustart mit über 50

Niemand habe die Absicht, eine Mauer zu errichten, scherzte Peter Killmann, als die Entwurfsplanung zur Neugestaltung des Kirchenareals in Remptendorf vorgestellt worden ist. Offenbar hatten sich schon einige Gemüter damit beschäftigt, wie das künftig aussehen werde, wenn entlang der Pößnecker Straße eine Mauer wächst. Doch was geplant ist soll keine Sicht versperren, sondern den Straßenlärm etwas abfangen, so die Idee. Bis zur Umsetzung wird noch geraume Zeit vergehen. Und diese Entwurfsplanung ist auch keine Ausführungsplanung. Es bleibt also Gelegenheit für Diskussionen.

Für Peter Killmann ist die Präsentation dieser Entwurfsplanung übrigens ein ganz bedeutsames Ereignis gewesen. Der Remptendorfer hatte sich mit über 50 Jahren beruflich neu orientiert und war den Weg an die Fachschule in Gotha gegangen. Künftig wird er als Staatlich geprüfter Techniker in der Fachrichtung Tiefbau tätig sein können, vergleichbar mit Abschlüssen wie dem Bachelor oder dem Meister. Vom akademischen Grad des Bachelors unterscheidet sich der Fachschulabschluss durch eine deutlichere Praxisorientierung, wie er erklärt.

Eine ganz besondere Herausforderung dürfte es für ihn gewesen sein, nun ausgerechnet an einer Entwurfsplanung gearbeitet zu haben, die den eigenen Heimatort betrifft.