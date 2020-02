Meine Meinung: Parallelen in der Geschichte

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Parallelen in der Geschichte

Dank der fleißigen Archivarbeit des Blankensteiner Kurators wissen wir nun, dass es vor der Einheitsgemeinde Rosenthal am Rennsteig bereits in den 1920er-Jahren eine Einheitsgemeinde gab. Zudem gibt es da ein oder zwei Parallelen in der Entstehungsgeschichte.

Bei beiden Einheitsgemeinden kochten teilweise die Emotionen hoch. Der Widerstand gegen die geplante Gebietsreform, die bereits vor einiger Zeit von der Landesregierung gekippt wurde, lässt einige Vergleiche zum Kreiseinteilungsgesetz aus den 1920er-Jahren zu.

Emotional wurde es auch bei beiden Gebietsreformen. Beispielsweise 2018 als Thomas Weigelt, Bürgermeister der Stadt Bad Lobenstein, bei einer Einwohnerversammlung in Blankenstein seinen Unmut lautstark kundtat. Denn als sich die Gemeinden der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig dazu entschlossen hatten, eine eigene Einheitsgemeinde zu bilden, waren die Pläne für eine Fusion mit Bad Lobenstein zu einer Landgemeinde vom Tisch.

Auch 2018 wie 1923 gab es einige Diskussionen über den Namen der neuen Einheitsgemeinde. „Rosenthal an der Saale“, „Rosenthal -Reuß“ oder „Saale-Rennsteig“.

Am Ende konnte man sich in beiden Fällen einigen – nach einigen Gesprächen.