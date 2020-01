OTZ-Reporterin Sophie Filipiak über Aufforstung in der Region.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Pflege für den Wald

Politiker tun es, Schulklassen und Kindergärten ebenso: Ein paar Löcher graben und kleine Setzlinge pflanzen. In Zeiten der hitzigen Diskussion über den Klimawandel und brennende Wälder in Australien oder Brasilien, ist das eine Geste für den Klimaschutz.

Das Einpflanzen kleiner Bäume ist aber nur ein Schritt von vielen. Die jungen Pflanzen brauchen vor allem in den Anfangsjahren viel Pflege. Jeder Gärtner mit einem jungen Obstbaum im Garten kennt die Anforderungen.

Die Bäume brauchen viel Wasser, müssen vor Schädlingen und extremen Umwelteinflüssen wie Frost geschützt werden. Bei einem einzelnen Baum im Garten ist das schon viel Arbeit.

Aber bei mehreren Pflanzen braucht es auch mehr Leute, die sich darum kümmern. Vor allem wenn sie in einem Gebiet gepflanzt werden, in dem die Gefahr durch Borkenkäfer und andere Schädlinge besteht.

Was die Wälder in der Region brauchen, ist schnelle Hilfe, aber eine konstante Pflege, die Jahrzehnte in Anspruch nimmt. Das Fällen von Schadholz allein genügt nicht, um die Gefahr zu bannen. Dem Problem der langen Trockenphasen kann damit nicht Einhalt geboten werden.

Wir sind auf die Bäume angewiesen und die Bäume in ihren jungen Jahren auf uns.