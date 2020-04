Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Plötzlich im Blickpunkt

Natürlich kann es nur eine Symbolik sein, wenn Landes- und Kommunalpolitiker unterwegs sind, um den vielen Verkäuferinnen und Verkäufern persönlich ein Dankeschön zu überbringen. Ganz ohne Händeschütteln, im gebührenden Abstand und mit einem kleinen Präsent als nette Geste.

Nur selten stehen die Frauen und Männer derart im Blickpunkt der Öffentlichkeit wie jene, die uns jetzt irgendwie durch diese Corona-Krise bringen. Da sind neben den Mitarbeitern der noch geöffneten Geschäfte insbesondere das medizinische Personal und die Pflegekräfte. Aber auch Reinigungs- und Entsorgungsdienste, die eigentlich immer damit beschäftigt sind, dass wir nicht im Müll versinken, gehören zu jener Branche, die in der jetzigen Lage nicht runtergefahren wird. Weil sie wichtiger denn je ist.

Wagen wir schon einmal einen Blick in die Zeit nach der Pandemie. Was spricht eigentlich dagegen, die Sicherheitsabstände in Warteschlangen immer beizubehalten, ebenso die Schutzblenden an den Kassen? Das sollte künftig immer so selbstverständlich sein wie Desinfektionsmittel in öffentlichen Einrichtungen. Und noch eine Überlegung sei erlaubt: Der Solidaritätszuschlag, für viele ab 2021 abgeschafft, wäre gut in den Lohntüten der Pflegekräfte aufgehoben. Das wäre mal ein echter Soli-Beitrag.