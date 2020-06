Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Regieren im Feierabend

Lässt sich eine Stadt wie Saalburg-Ebersdorf im Ehrenamt regieren? Ja, so die eindeutige Antwort! Denn „regiert“ wird die Kommune durch den Stadtrat. Dieser entscheidet, in welche Richtung die Stadt sich entwickelt, wofür die finanziellen Mittel des Kommunalhaushaltes verwendet werden, wie hoch die Steuersätze für Gewerbetreibende und Grundstücksbesitzer sind. Sämtliche Mitglieder des Stadtrates sind ehrenamtlich tätig.

Das ist in Saalburg-Ebersdorf nicht anders als in Bad Lobenstein oder Rosenthal am Rennsteig. Die Frage, vor der die Stausee-Kommune jetzt allerdings steht, lautet, ob auch die Verwaltung rein ehrenamtlich geleitet werden kann. Und da sind Zweifel erlaubt. Den Donnerstag verbrachte beispielsweise der Bad Lobensteiner Bürgermeister bei einer Sitzung des Thüringer Heilbäderverbandes. Von Ortwig ist bekannt, einst permanent in Erfurter Ministerien als „Klinkenputzer“ unterwegs gewesen zu sein, um Fördermittel abzugreifen und gute Entscheidungen für seine Stadt auf den Weg zu bringen. Wie sollte Vergleichbares einem ehrenamtlichen Bürgermeister möglich sein, der sich erst nach Feierabend um die Stadt kümmern kann?

Wenn es auch Kritik am Diensteifer von Volker Ortwig in seinen letzten Amtsjahren geben mag, warum soll die Stadt perspektivisch darunter leiden?

