Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Respekt vor Erzieherinnen

Wie die Einhaltung eines Kontaktverbotes in Kindergärten aussehen soll, lässt sich schwer vorstellen. Es wird unvermeidbar sein, dass die Erzieherinnen den Kleinen die Nase putzen, beim Toilettengang helfen und auch die Kinder selbst beim Spielen nicht auf die Zimmerecken verteilt auseinander sitzen. Insofern schon einmal Respekt und Anerkennung für das hohe Risiko, das jede Erzieherin ohne Vollschutzausrüstung in den Kindergärten jetzt oder in den kommenden Wochen eingeht!

Beispielhaft ist das Vorangehen der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig, wo der Elternbeitrag für jene Kinder übernommen wird, die in den Notfalleinrichtungen betreut werden. Der Freistaat springt hier nicht ein sondern nur bei jenen Elternbeiträgen, bei denen die Kinder jetzt komplett daheim bleiben müssen. Aber Bürgermeister Peter Keller (FWR) und sein Gemeinderat sind überzeugt, dass die Arbeit jener Eltern, die als Pfleger, im Handel oder in der Landwirtschaft tätig sind, eine entsprechende Wertschätzung verdient habe.

Inzwischen wird damit gerechnet, dass in den kommenden Wochen die Zahl der Kinder zunimmt, die zu betreuen ist. Denn immer mehr Eltern kehren an den Arbeitsplatz zurück oder öffnen wieder ihr eigenes Geschäft. Darauf sieht man sich in Rosenthal am Rennsteig gut vorbereitet.