Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Rettet die Maja!

Wer kennt es nicht, wenn die „goldene Stimme“ aus Prag das Lied anstimmte: „In einem unbekannten Land. Vor gar nicht allzu langer Zeit. War eine Biene sehr bekannt. Von der sprach alles weit und breit.“ Und diese Biene, die er meinte, nennt sich Maja...

Inzwischen ist Karel Gott verstorben und den Bienen droht offenbar weiträumig ein ähnliches Schicksal. Wobei die Meinungen darüber, ob tatsächlich schon allgemein von einem Bienensterben geredet werden kann, wie bei so vielen Dingen im Leben auseinandergehen. Als unzweifelhaft gilt, dass über 22 Prozent der landwirtschaftlichen Produktion in Entwicklungsländern und nahezu 15 Prozent in den Industrieländern direkt auf die Bestäubung durch Honigbienen angewiesen sind. Insofern ist es sinnvoll, wenn Landwirte und Imker sich gegenseitig wertschätzen und bei ihrer Arbeit nach gemeinsamen Lösungen suchen.

Ein gutes Beispiel hierbei war der jüngste Imkertag in Ruppersdorf. Miteinander statt übereinander zu reden ist immer die bessere Variante. Der warnende Hinweis, es werde „immer leiser um uns“, weil die Zahl der Insekten abnehme, lässt sich seit den zurückliegenden Jahren an jeder Frontscheibe ablesen. Früher mussten diese nach sommerlichen Autobahnfahrten meistens dringend geputzt werden. Das braucht’s nicht mehr.