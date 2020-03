Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Schmutziges Geld

Dieser Kommentar wird einigen nicht gefallen. Aber er ist Meinung – und diese darf in diesem Land jeder frei äußern.

Als in der Redaktion das Telefon klingelte und AfD-Mann Uwe Thrum aus Hirschberg seinen Ärger darüber mitteilte, dass seine 400-Euro-Spende von der Teddy-Stiftung zurückgewiesen wird, konnte oder wollte er die Gründe nicht verstehen. Ich jedoch verstehe sie sehr gut. Von der AfD Geld anzunehmen heißt, schmutzige Geschäfte zu machen. Denn es ist der Versuch einer Partei, zu der ein offen rassistisch und rechtsextremistisch tätiger „Flügel“ gehört, sich einen bürgerlichen Anstrich zu verpassen. Mindestens so lange, wie der Faschist genannt werden dürfende Björn Höcke bei dieser Partei in Thüringen den Ton angibt, dürfte eigentlich kein Deutscher, der bei klarem Verstand ist, Gefolgschaft leisten.

Ungelöste Probleme in diesem Land – wobei wir im Vergleich zu anderen Nationen auf hohem Niveau jammern – haben die AfD als Protestpartei beliebt gemacht. Wer tiefer ins Programm schaut, findet dort allerdings keine Lösungen. Stattdessen werden Beleidigungen, Hass und Hetze salonfähig gemacht. Dass scharfmachenden AfD-Worten inzwischen blutige Taten folgten hat endlich dazu geführt, dass jetzt der Verfassungsschutz tätig wird.