Meine Meinung: Steimles eigene Welt

Die Welt ist rund und trotzdem dafür geschaffen, jederzeit irgendwo anzuecken. Das passiert besonders schnell, wenn man mal seine Meinung sagt. Was ja – so glauben es zumindest nicht wenige – kaum noch zulässig sei.

Befeuert wird diese Haltung derzeit durch einen Herrn Steimle. Bei ihm ist es wie mit dem Monatsmagazin „Sputnik“ im Endstadium der DDR: ein Verbot macht ein Produkt plötzlich interessant. Doch der gravierende Unterschied: der Vertrieb des „Sputnik“ war aufgrund seiner zunehmenden Veröffentlichungen über Reformen in der Sowjetunion und insbesondere die Enttabuisierung der tatsächlichen Rolle Stalins im Zweiten Weltkrieg durch das diktatorische DDR-Regime wirklich eingestellt worden. Steimle, der sich selbst als Opfer eines „Berufsverbotes“ bezeichnet, darf hingegen weiterhin auf den Bühnen seine Späßchen machen und Zuschauer unterhalten. Ihm steht die Welt offen einen neuen Sender zu finden, der für seine Art Humor zahlt. Selbst als Influencer kann Steimle sich eine eigene Welt basteln. Nur braucht er dort echte Fans, um Geld zu verdienen. Anders als beim MDR, der bequem und automatisch unsere Gebühren bekommt.

Die krampfhafte Suche nach der Opferrolle und nach Tabus, die es gar nicht gibt, hatte diese Woche auch im Saale-Orla-Kreis zu einer besonderen Stilblüte geführt. Bei Facebook ist eine Diskussion darüber eröffnet worden, warum das Lichterfest in Pößneck Lichterfest heißt. „Warum nennt man es nicht Weihnachtsmarkt, wie es sich gehört?“, lautet eine der Fragen. Nicht ganz unschuldig – das wird man ja wohl noch sagen dürfen – sind unsere Kollegen vom Boulevard und eine spezielle Partei, die seit einigen Jahren krampfhaft Belege dafür suchen, dass Weihnachten in Deutschland abgeschafft wird. Also zumindest die Bezeichnung. Was freilich völliger Blödsinn ist. Das Lichterfest in Pößneck ist nun einmal das, was der Name ausdrückt – und zwar schon seit 548 Jahren. Damals konnte niemand ahnen, dass eines Tages besorgte Sprachpolizisten ihren Dienst antreten.