Meine Meinung: Stilles Gedenken

Auf große Gedenkfeiern muss in diesen Tagen verzichtet werden. So haben sich die Blankensteiner sicherlich nicht dieses Jahr vorgestellt. Jahrzehntelang hat die nahe innerdeutsche Grenze den Alltag der Bewohner bestimmt und nun 30 Jahre nach der Grenzöffnung kann die damals gewonnene Freiheit nicht mit öffentlichen Veranstaltungen gefeiert werden. Daher müssen kleinere Aktion gefunden werden, die an das Ende der Teilung erinnern und den Menschen die Geschichte wieder in Erinnerung rufen.

Dabei kann einem auch der Zufall zu Hilfe kommen. So führt der Friedenslauf, der eigentlich in St. Petersburg enden sollte, in diesem Jahr am Grünen Band, der ehemaligen innerdeutschen Grenze, entlang. Dieser Ersatzlauf startet am 3. Oktober in Lübeck-Travemünde. Auch in Lehesten, Blankenstein, Hirschberg und am Deutsch-Deutschen Museum nach Mödlareuth machen die Läufer Halt.

Auch mit der Ausstellung im Blankensteiner Museums „Rennsteig und Mee(h)r“ sind wenigstens in einem kleinen Rahmen des Möglichen ein Erinnern und Informieren über die lebensveränderten Ereignisse vor 30 Jahren möglich. Zwar findet Blankenstein in dieser Schau keine Erwähnung, aber dafür können sich die Besucher im Rest des Museums über die regionale Geschichte informieren.

Ausstellung in Blankenstein über einstige innerdeutsche Grenze