Meine Meinung: Teil der Gesellschaft

Sophie Filipiak über das neue Kunstprojekt in Bad Lobenstein.

Die Kurstadt entwickelt sich weiter. Seien es nun Malkurse mit Wein- oder Proseccobegleitung in der Kulturbrauerei oder das neue Atelier am Gallenberg. Künstlerisch wird einiges in Bad Lobenstein getan, um jedem Bewohner, sei es mit oder ohne Beeinträchtigung, an der Kunst teilhaben zu lassen. Dabei richtet sich das neue Projekt der Diakoniestiftung nicht nur an psychisch und physisch beeinträchtige Menschen, sondern an alle Bewohner der Kurstadt und Umgebung.

Bei dem Projekt „Atelier am Gallenberg“ der Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein geht es um Teilhabe, das Miteinander der Kunstinteressierten, um Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Unter fachkundiger Anleitung können neue Maltechniken erworben und besondere Kunstwerke geschaffen werden.

Daneben wird das Atelier auch ein Teil des Netzwerkes, das die Diakonie seit Jahren über den gesamten Saale-Orla-Kreis spannt. So entsteht ein Netz, das Menschen in jeder Lebenslage auffängt, ihnen eine Möglichkeit zum geselligen Beisammensein und des kreativen Auslebens bietet.