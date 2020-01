Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Teures Parkvergnügen

Eine alte Weisheit lehrt: „Der Klügere gibt nach“. Meistens ist es der Gartenzaun. Denn Autofahrer, so belegen es sogar wissenschaftliche Untersuchungen, halten sich in der Regel für die perfekte Schöpfung, die gerade auf der Straße unterwegs ist.

Übrigens verstoße ich nicht gegen Forderungen nach einer gendergerechten Formulierung, wenn vom Autofahrer die Rede ist, der im Straßenverkehr zum wilden Tier werden kann. Denn nachweislich sind Frauen deutlich regelkonformer und gelassener unterwegs. Was sich in der Unfallstatistik ablesen lässt. Dort sind Männer doppelt so oft als Unfallverursacher vertreten wie Frauen. Das hat laut Untersuchung eines Professors der Justus-Liebig-Universität Gießen nichts damit zu tun, dass Männer häufiger am Lenkrad sitzen.

Und warum kam es nun im März vorigen Jahres zum heftigen Parkplatzstreit in Schleiz, obwohl dort ein Autofahrer und eine Autofahrerin aufeinandertrafen? Da war es der Ehemann der Fahrerin gewesen, der sich als Beifahrer berufen fühlte aufzuzeigen, wer der Stärkere ist. Das Ergebnis ist nun, einen Rekord für sich in Anspruch nehmen zu können. Nämlich mit 500 Euro Geldauflage plus Anwaltskosten die teuerste Parkzeit in der Kreisstadt in Anspruch genommen zu haben. Einem Gartenzaun wäre das nicht passiert.