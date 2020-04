Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Tierlieber Garten

Der Frühling ist endlich da. Und zwar endgültig. Nach einigem Nachtfrost und Schnee in den vergangen Wochen blüht nun die Natur so richtig auf. Nach einem milden Winter haben viele Hobbygärtner – wahrscheinlich wie ich – die Pflanzen schon zu früh hinausgestellt. Aber dann kamen in den vergangenen Wochen noch einiger Frost in der Nacht und sogar Schneefall. Aber nicht nur die Pflanzenliebhaber mussten unter diesen Temperaturschwankungen leiden, sondern auch die Bienen. Die Insekten sind auf die Frühblüher angewiesen, um die Jungbrut in den Bienenstöcken zu versorgen. Fällt diese Nahrungsquelle weg, gibt es auch weniger Futter für die kommenden Mitglieder des Bienenvolkes. Die Bienen sind wichtig für ein funktionierendes Ökosystem, daher sollte nach Möglichkeit diesen fleißigen Insekten geholfen werden. Bienenfreundliche Pflanzen gibt es schon seit einigen Wochen in den Supermärkten oder Baumärkten zu kaufen. Zudem kann man sich beim örtlichen Imkerverein darüber informieren, welche Pflanzen besonders viel Nahrung für die Bienen liefern. Wie die Salweide, die viele eher als flauschige Kätzchen-Weide kennen, aber eine gute Versorgungsquelle für die Bienen ist. Und unästhetisch ist sie auch nicht, so kann man bei der Gartengestaltung das Schöne mit dem Nützlichen verbinden.