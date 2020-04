Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Ulbrichts Albtraum

Es wäre der Albtraum für Walter Ulbricht. Tag für Tag werden unsere Haare länger. Nur diesmal nicht als äußeres Zeichen für eine Affinität zu westlicher Beatmusik, was in den 1960er Jahren die DDR-Führung zur Weißglut und manchen Jugendlichen zwangsweise in Polizeibegleitung zum Friseurbesuch brachte. Es ist heute die Folge der vor vier Wochen angeordneten Schließung sämtlicher Friseursalons inklusive mobiler Friseurleistungen.

Für diesen Service gibt es jetzt mit dem 4. Mai eine klare Markierung, wann der Betrieb wieder aufgenommen werden darf. Doch diese „Lockerung“, wie einige jetzt anlaufenden Schritte immer wieder genannt werden, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich nichts am Ausgangspunkt geändert hat, der zu den Schließungen führte. Auch wenn immer noch manche klugscheißern, Corona sei nichts anderes als jede übliche Grippe, ist die Realität nun einmal, dass ein Virus grassiert, dem vorbeugend medizinisch noch nicht beizukommen ist. Aus Respekt vor allen Friseurhandwerkern sollte also jeder Kunde mit der entsprechenden Umsicht zum Haarschnitt gehen.