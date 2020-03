Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Unzeit für Bescheide

Jetzt ist die Unzeit für Beitragsbescheide! Doch als die Stadtverwaltung in Bad Lobenstein damit begann, die vom Stadtrat im vergangenen Herbst beschlossene Möglichkeit zur Entrichtung von Ausgleichsbeiträgen auf den Weg zu bringen, wusste noch niemand von der Covid-19-Gefahr, die derzeit unser Leben lahmlegt. Damals hieß es, die betreffenden Grundstücksbesitzer würden ab Februar angeschrieben.

Inzwischen ist die Welt eine völlig andere. Und niemand kann jetzt wirklich wollen, dass Grundstücksbesitzer ausgerechnet in der gegenwärtigen Situation um höhere Summen gebeten werden. Da gibt es zur Zustimmung für den Antrag der LBL-Stadtratsfraktion kaum eine Alternative.

Geschäftsinhaber und Einwohner sind in großen Teilen vielmehr auf finanzielle Entlastung und Unterstützung angewiesen. Möglicherweise klappt das sogar ganz gut. Peter Fischer vom Saalburger Strandcafé äußerte jedenfalls, dass er einen zweiseitigen Antrag ausgefüllt habe, der an sich „sehr unbürokratisch“ sei. Das wollte er unbedingt lobend erwähnt wissen. Gespannt bleibe er freilich, wie viel finanzielle Hilfe am Ende wirklich ankommt. Im Moment jedenfalls sei er recht optimistisch. Und er versucht jetzt im deutlich kleineren Rahmen, so weit es geht ein Gastwirt zu sein.