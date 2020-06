Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Verpulverte Geldspende

Der Festplatz am Bad Lobensteiner Geheeg wird nun also doch weiterhin sein eher trostloses Dasein fristen. Parkplatz, Schotterpiste für wildgewordene Autofahrer und höchstens einmal im Jahr Niederlassung für ein Zirkuszelt – nie war auf dem Rummelplatz weniger los, als in den vergangenen Jahren.

Seine Blütezeit hatte das Gelände einst mit den großen Pressefesten, gefolgt von den Schützenfesten. Und ganz früher gab es da schon ein Freilichtkino, das hin und wieder zusätzliche Live-Veranstaltungen und regelmäßig die Sommerfilmtage bot. Die Hoffnung war groß, dass der Pächter vom „Kino am Park“ daran anknüpfen könnte und über die Coronaphase hinaus in der Kurstadt eine zusätzliche Attraktion ermöglicht.

Warum er diese Pläne so plötzlich begraben hat, ist momentan unklar. Allerdings lag es auf keinen Fall an der Stadt. Denn seitens der Verwaltung war alles getan worden, um das Autokino-Vorhaben umzusetzen.

Der Bürgermeister bedauert, dass die 300 Euro Transportkosten, die er aus seinem persönlichen Quarantäne-Wiedergutmachungsfonds beglich, völlig sinnlos ausgegebenes Geld gewesen sind. Lieber hätte er damit dann etwas anderes finanziert. Wer jetzt Lust auf Autokino hat, kommt wenigstens bei Schleiz auf seine Kosten.