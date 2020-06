Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Vorsorge statt Notfalllösung

Ein beliebter Schlager von Rudi Carrell trägt den Titel „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“ Darin schwärmt der Entertainer von 40 Grad im Schatten und von Sonnenschein von Juni bis September. Faul am Strand liegen, zur Erfrischung in die Saale springen und sich über die gebräunte Haut freuen, das wollen viele.

Aber die trockenen Sommermonate haben auch ihre negativen Seiten. Sommergewitter und Starkregen sorgen für Überschwemmungen in den Dörfern. Durch das trockene Unterholz reicht schon ein Funke – oder eben ein Blitzschlag, wie am Mittwoch bei Kleingeschwenda passiert – um einen Waldbrand auszulösen, der tagelang die Mitglieder der Feuerwehr beschäftigt.

Aber auch die Trinkwasserversorgung muss in trockenen Sommermonaten gewährleistet werden. Daher geht der Zweckverband Wasser und Abwasser Lobensteiner Oberland einen Schritt in die richtige Richtung, wenn er die regionalen Trinkwassernetze nicht nur aus örtlichen Tiefbrunnen oder Hochbehältern speist, sondern auch die Fühler nach den Fernwassernetzen – sei es aus Oberfranken oder Thüringen – ausstreckt. Denn die Reserven werden in den trockenen Monaten nicht ewig halten, beispielsweise die Tiefbrunnen in Schlegel seien im Sommer nicht so ergiebig wie gedacht, wurde bei der Walo-Verbandsversammlung deutlich. Daher ist es klug, neue Wasserwege zu gehen.