Das war ja dann wohl wieder eine aufregende Woche. Von wegen „Lockdown“. Was übrigens streng genommen „Ausgangssperre“ bedeuten würde und somit in Deutschland bisher zu keinem Zeitpunkt der Corona-Pandemie tatsächlich vorhanden gewesen ist.

Nein, wir dürfen weiterhin zu jeder Tageszeit ohne triftigen Grund hinaus vor die Tür, um uns zum Beispiel mit Klopapier einzudecken oder Lichter durch die Stadt zu tragen. Am Montag haben die „Querdenker“ nun auch in Bad Lobenstein gezeigt, wer sich nicht daran beteiligen möchte, die Infektionsrate möglichst gering zu halten und Sterberisiken zu senken.

Bis Mitte der Woche war der Saale-Orla-Kreis noch eine Art „weißer Fleck“ auf der RKI-Warnkarte gewesen, die flächendeckend veranschaulicht, wo Grenzwerte überschritten werden. Dabei geht es nicht allein um Statistik sondern die zunehmende Gefahr, dass intensivmedizinische Kapazitäten immer knapper werden könnten. Noch sind wir hier „auf dem Lande“ in einer Situation, die keinen Grund zur Panik gibt. Möge es so bleiben.

Um insbesondere die Risikogruppen unter uns zu schützen, also Senioren und beispielsweise Krankenhauspatienten, gibt es aktuell wieder Einschränkungen bei den Besucherregelungen. Das veranlasste Frank Lipfert, Mitglied des Stadtrates in Pößneck, seine Meinung im Internet zu verbreiten: „Nur in Konzentrationslagern gab es in Deutschland schon einmal Besuchsverbote für Angehörige!“ Dass der Mann für die AfD im Stadtrat sitzt, wirkt wie eine Selbstverständlichkeit. Denn Millionen Tote und die fabrikmäßig organisierte Ermordung von Menschen bedeutet für diese Partei bekanntlich nicht mehr als einen „Vogelschiss“ in der Geschichte Deutschlands.

Übrigens: wer solche Kommentare im Internet teilt und mit lachenden Smileys versieht ist nicht besser, als der Wortschöpfer selbst. Auch darauf hinzuweisen gab es diese Woche wieder Anlass.

Ein schönes Wochenende!