Meine Woche: Dummheit ist nicht strafbar

Bislang hatte ich mich immer gefragt, warum es eigentlich für das Osterfest nicht so viele Musiktitel gibt wie für Weihnachten. Wäre doch was, wenn „Wham!“ auch mal „Last Easter“ gesungen hätte. Seit diesem Osterfest frage ich mich aber vielmehr, wie heilig es mancher Christdemokrat mit seiner Amtsausübung nimmt. Gemeint ist natürlich der Auftritt unseres Landrates in Möschlitz und speziell seine Reaktionen danach.

Bei aller Albernheit um ein gut gemeintes Posaunenspiel, das freilich mit Mundschutz schwer zu bewerkstelligen ist, sollte doch ein Landrat, der angeblich als Kontrolleur unterwegs ist, bei einer Polizeivisite die entsprechende Ausnahmegenehmigung vorweisen und für Aufklärung sorgen können. Stattdessen wird bei der sich anschließenden Presseberichterstattung mit dem schweren Vorwurf einer „Verleumdung“ hantiert. Übrigens ein Tatbestand aus dem Strafgesetzbuch, weshalb es allein der Justiz vorbehalten ist ein Urteil darüber zu fällen, ob jemand verleumdet worden ist.

Die Justiz wird sich in jedem Fall mit Fügmanns Possen… – pardon, Posaunenspiel, befassen. Und mich würde es wundern, wenn seitens der Staatsanwaltschaft das Verfahren nicht eingestellt werden sollte.

Im Gegensatz zum Landrat, um auch das einmal klarzustellen, hatte der Bad Lobensteiner Bürgermeister – bei aller Dummheit seines Skiausfluges – gegen keine einzige Verordnung und kein einziges Gesetz verstoßen. Als er nach Österreich fuhr, war das „nur“ leichtsinnig, aber noch nicht verboten. Als er zurückkehrte, war lediglich um eine „freiwillige Quarantäne“ gebeten worden, an die er sich nicht konsequent gehalten hatte. Amtlich verordnet wurde die Quarantäne erst, als bei einem Mitglied der Reisegruppe das Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen worden ist. Und an diese Quarantäne hatte sich das Stadtoberhaupt gehalten. Der Antrag des Stadtrates auf Einleitung eines Disziplinarverfahrens wird also verpuffen, weil keine Pflichtverletzung vorliegt. Was sein Handeln freilich nicht besser macht. In der Not hat der Bürgermeister bei seiner Stadt zu sein. Das gebieten Amt und Ehre. Justiziabel aber ist das nicht.

Uns hingegen blüht in den nächsten Tagen allen was. Nämlich der Raps. Schönes Wochenende!