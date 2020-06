Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Woche: Witze, die ernst gemeint sind

Neulich im Internet: „Dänemark, Tschechien, Italien und weitere EU-Länder reagieren: Sie stellen das öffentliche Leben praktisch ein. Nur in Deutschland kann sich Covid-19 ungehindert ausbreiten. Das wird fatale Folgen haben! Die Regierung muss jetzt endlich angemessene Schritte einleiten!“ – Eine Politikerin in Sorge macht ihre Forderung zum Umgang mit dem neuartigen Coronavirus deutlich. Es war Alice Weidel von der AfD. Man muss sich unweigerlich an diese Sätze aus dem März erinnern, wenn man jetzt vom Thüringer AfD-Führer gesagt bekommt: „Der gesellschaftliche und wirtschaftliche so genannte Lockdown, also das Einfrieren des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens, wäre nicht notwendig gewesen, wenn diese Krise klug gemanagt worden wäre.“ Oha – für mich der Lacher der Woche!

Jetzt, wo wir immer lockerer durch die Coronazeit wandeln, ist es durchaus Zeit, endlich wieder herzhaft lachen zu können. Was gibt’s da Besseres, als Internetvideos. Der ehemalige Komiker Uwe Steimle hat da auch einen Witz rausgehauen: Sächselnd behauptet er, Spanien habe die Zahl seiner Coronatoten von 26.000 auf 2600 nach unten korrigiert. Nur – er meint das leider ernst und entfernt sich damit immer mehr von jenem Teil des Publikums, das den Wahrheitsgehalt von Steimles Sprüchen hinterfragt. Der Sachse sollte schnellstens die englische Sprache lernen, dann hätte er aus der entsprechenden Reuters-Meldung erfahren, dass Spanien die Zahl der angegebenen Toten nicht „auf“, sondern „um“ 2000 gesenkt hatte. Ein kleiner Unterschied?

Vielleicht ist es manchmal besser, das Internet links liegenzulassen und die Welt vor der Haustür zu genießen. In unserer Region geschieht das zunehmend mit dem Fahrrad, weil das inzwischen dank E-Motor gut dabei hilft, über die Berge zu kommen. Mit den neuen Ladestationen in Saalburg schließt sich jetzt der Kreis zu den E-Bike-Testern von ExtraEnergy in Tanna. Wer E-Bike-Fahren noch nicht probiert hat, sollte das schnell tun.

Ein schönes Wochenende!