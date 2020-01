Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Angebot und Nachfrage

Mit drei Powerfrauen startet die Kurstadt in ihr Kulturjahr 2020, wenn „Les Troizettes“ am kommenden Sonntag im Neuen Schloss zum Neujahrskonzert aufspielen. Bei einem ersten Blick auf die geplanten Veranstaltungen in diesem Jahr zeigt es sich, dass eine gelungene Mischung vorbereitet wird, um für jeden Geschmack der Kulturfreunde das Passende bieten zu können.

Doch bei aller Freude über die bewährte Reihe der Schloss-Konzerte oder die kräftig vorgetragenen Lieder vom Wolgastrand mit Ronny Weiland drängt sich der Verdacht auf, dass in einem Kulturhaus, wie es Bad Lobenstein zu bieten hat, durchaus Platz für einige Angebote mehr vorhanden ist. Allerdings gehört es hierbei zu Wahrheit, dass sich Angebot und Nachfrage in einem gesunden Verhältnis befinden müssen. Was heißt, dass mit den eingenommenen Eintrittsgeldern möglichst alle Unkosten einer Veranstaltung gedeckt sein sollten. Und da liegt es in der Verantwortung der städtischen Kulturbeauftragten, das richtige Maß zu finden.

Erfreulich ist in jedem Fall, dass auch 2020 das Sommertheater im Kurpark über die Bühne gehen soll. Und wenn alles klappt, wie man es sich derzeit vorstellt, könnte die Park-Bühne in diesem Jahr gleich mehrfach genutzt werden. Hauptsache, es gibt dann das entsprechend große Besucherinteresse.