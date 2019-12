Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Besuch fest eingeplant

Zugegeben: Als der Fernweh-Park noch in Hof an der Michaelisbrücke direkt an der Saale stand, fiel im Vorbeifahren öfter mal der Blick auf die vielen Ortstafeln aus aller Welt. Aber es hatte nie mit dem Vorhaben geklappt, dort einmal abzusteigen und sich genauer anzuschauen, was für interessante Ortsnamen es so gibt. Und plötzlich waren die Schilder weg.

Nun befindet sich diese einzigartige Ausstellung einige Kilometer weiter in Oberkotzau und es scheint, als muss da jetzt endlich ein Besuch fest eingeplant werden. Denn auch konzeptionell hat eine gründliche Überarbeitung stattgefunden. Allein schon der Spaziergang entlang der lustigsten und witzigsten Ortsnamen verspricht gute Unterhaltung. Dass wir jetzt dort sogar auf Schilder aus unserer Region stoßen, macht die Sache gleich noch viel interessanter. Denn die „Ratte“ in einer Reihe mit Llanfairpwll­gwyngyllgogery­chwyrndrobwll­llantysilio­gogogoch zu wissen, lässt doch jeden Lokalpatrioten gleich ein ganzes Stück stolzer werden.

Eine Kleinigkeit gibt es zu kritisieren: Warum nutzt der Bürgermeister von Saalburg-Ebersdorf solche Ereignisse nicht besser bei der Werbung für seine Stadt? Wir erfuhren von der Schilder-Übergabe erst später durch Zufall. Dabei muss man doch daraus nun wirklich kein Geheimnis machen.