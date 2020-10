Im Kommunalhaushalt der Stadt Bad Lobenstein sollen künftig jährlich mindestens 80.000 Euro für die Instandsetzung von Straßen, Plätzen und Gehwegen eingeplant werden. Diesem Antrag des Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos) hatte der Stadtrat seine Zustimmung erteilt.

In den vergangenen Jahren habe eine Vielzahl von Projekten im kommunalen Straßenbau realisiert werden können, erklärte Weigelt. Dies betreffe sowohl die Instandhaltung als auch den Neubau. Dazu gehören der neue Busbahnhof als Verknüpfungspunkt für den Öffentlichen Personennahverkehr, der Wegebau in den einzelnen Ortsteilen, im Gewerbegebiet „Goldbach“, im Eigenheimgebiet am Gallenberg, der Weg zum Gasthof „Zum Alten Forsthaus“ und jüngst der Straßenbau in Lichtenbrunn.

Wegfall der Straßenausbaubeiträge

„Auch der Euregio-Radweg und Saale-Radweg im touristischen Bereich sind einige Beispiele dafür“, so Weigelt. Inzwischen gäbe es neue Herausforderungen auf infrastrukturellem Gebiet. Dazu gehöre der Wegfall der Straßenausbaubeiträge „ohne klare gesetzliche Grundlage für die Fortsetzung des kommunalen Straßenbaus“, erklärt der Bürgermeister. „Der bisher bereitgestellte Etat zu diesem Zweck ist nicht ausreichend.“ Es habe sich ein Investitionsstau gebildet, „der dringend abgebaut werden muss“. Als Beispiele, wo dringend Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn durchzuführen sind, nennt der Bürgermeister die mittlere Straße in der Saaldorfer Siedlung sowie die Sicherung und Erneuerung der Straße nach Alt-Saaldorf und den Siechenberg in Bad Lobenstein.

Schäden durch Wetter und Schwerlastverkehr

„Die Neustadt in Bad Lobenstein ist aus Kostengründen derzeit für die Instandhaltung vorgesehen, nicht für den grundhaften Ausbau“, betont Weigelt. Auch der Straßenbau in einem neu anzulegenden Eigenheimgebiet sowie der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen in Bad Lobenstein und den Ortsteilen gehören zu den Kosten im Bereich Infrastruktur. „Die Instandsetzung unserer Straßen wird im zunehmenden Maße durch extreme Witterungsbedingungen und Schwerlastverkehr geprägt“, schätzt Weigelt ein.