Bad Lobenstein. Zum traditionellen Weihnachtskonzert lädt die Stadtverwaltung Bad Lobenstein am Sonntag, 1. Dezember, ins Kulturhaus ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mischung aus Moderne und Klassikern

Zum traditionellen Weihnachtskonzert lädt die Stadtverwaltung Bad Lobenstein am Sonntag, 1. Dezember, ins Kulturhaus ein.

Derzeit laufen noch noch die Proben. „Ein bisschen langsamer“, sind sich Sylke Pasold und Elke Grimm einig. Viacheslav Apostel-Pankratowsky am Klavier nickt verständig und fragt, wie er den Einstieg gestalten soll. Die Sänger der Grundschule Bad Lobenstein sehen zu ihrer Leiterin Marie-Luis Finsel. „Schaut einfach zu mir“, rät sie den jungen Sängern.

Viel Zeit bleibt nicht mehr, denn schon am kommenden Sonntag um 17 Uhr erklingt im Bad Lobensteiner Kulturhaus ein besonderes Weihnachtskonzert. Dabei ist einiges geboten. Das Jugendblasorchester Bad Lobenstein, der Chor „Dreiklang“, der Ökumenische Singkreis, der Chor der Grundschule Bad Lobenstein, die Ballettschule in Göttengrün sowie Solisten und Ensemble der Musikschule Saale-Orla zeigen dabei ihr Können.

Elke Grimm, Leiterin des Choren „Dreiklang“ und Sylke Pasold, Leiterin der Musikschule in Bad Lobenstein, teilen sich zusammen die Organisation diesen Konzertes. „Die Proben laufen seit September diesen Jahres“, so Sylke Pasold. Die Organisation hat natürlich noch mehr Zeit in Anspruch genommen. „Wir planen eigentlich schon seit dem vergangenen Weihnachtskonzert für diese Veranstaltung“, verrät Sylke Pasold

Das Konzert wird eine bunte Mischung bieten. Nich nur moderne Stücke sollen präsentiert werden, sondern auch Klassiker, die jeder mitsingen kann. „Die Zuhörer sollen ein Teil des Konzertes werden“, so Sylke Pasold. Dabei sei es auch wichtig, Klassiker zu spielen, die jeder mitsingen kann.

„Uns ist es aber auch wichtig, dass die Musiker viele verschiedene Musikrichtungen kennen lernen“, so die Leiterin der Musikschule. „So kann jeder seinen Stil finden.“

Eintrittskarten für das Konzert am Sonntag, 1. Dezember, sind in der Stadtinformation Bad Lobenstein, erhältlich.