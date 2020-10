Der Samstagmorgen begann im Rübenfeld. Zahlreiche Tierhalter nutzten in diesem Jahr wieder die Gelegenheit, sich auf einem Schlag bei Oettersdorf selbst zu bedienen und Futterrüben für den Eigenbedarf zu ernten. Für manche wurde das zu einem tollen Familienerlebnis.

„Es ist schon etwas anstrengender, als Erdbeerpflücken“, lacht Joachim Könitzer aus Liebschütz, der sich mit seinem Schwager Dieter Springer aus Unterlemnitz frühmorgens auf den Weg gemacht hatte, um das Angebot der eigenen Rübenernte zu nutzen. „Wir sind jedes Jahr hier“, ist von beiden zu erfahren. Wie der Blick über die knapp einen Hektar große Fläche zeigt, kommt das Angebot des Landwirtschaftsunternehmens Hirsch, sich die Rüben selbst zu ziehen, sehr gut an. „Wir füttern damit über den Winter unsere Hasen“, ist von Joachim Könitzer zu erfahren. Zudem sei es eine willkommene Mahlzeit für Pferde. „Früher hatten wir noch selbst Landwirtschaft betrieben, aber jetzt ist es nur noch ein bisschen Hobby.“

Dieter Springer aus Unterlemnitz (l.) und sein Schwager Joachim Könitzer aus Liebschütz haben zusammen angepackt. Foto: Peter Hagen

Im Dorf wird gewogen

Bevor es aufs Rübenfeld geht, wird mit dem jeweiligen Transportfahrzeug auf die Waage in Oettersdorf gefahren. Dort notiert sich Petra Hirsch das Leergewicht. Später geht’s dann beladen wieder drauf und aus dem Differenzbetrag ergibt sich der Preis. „Das Maislabyrinth hatten wir in diesem Jahr ausfallen lassen“, ist nebenher von Petra Hirsch zu erfahren. Es sei einfach zu unsicher gewesen, ob angesichts der immer wieder aktualisierten Coronaregeln ein störungsfreier Besucherbetrieb möglich gewesen wäre. Doch vielleicht schon im nächsten Jahr werde es den beliebten Irrgarten im Maisfeld wieder geben.

Auch Rote Bete dabei

Unterdessen hat Thomas Laurinat aus Thierbach bei Pausa die Ladefläches von seinem Pick-up sowie einen Hänger beladen. „Anderthalb Tonnen bringe ich schon weg“, sagt er und verrät, ebenfalls jedes Jahr von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, sich selbst die Futterrüben zu ernten. „Ich habe zwei Pferde, da ist das gutes Futter für die Winterzeit.“ Recht unterschiedlich sind die Transportfahrzeuge. Neben vielen Autos mit Anhängern gibt es auch ein geländegängiges Quad mit Hänger, mit dem Martin Gruber aus Crispendorf vorgefahren ist. „Ich füttere mit den Rüben die Hasen“, zeigt er auf den Hänger, „etwas Rote Bete ist auch dabei.“ Die hatte Landwirtin Petra Hirsch extra auf dem Schlag mit angebaut.

Die drei Geschwister aus Unterkoskau hatten richtig Spaß: Justus, Jette und Jara (von links). Foto: Peter Hagen

MZ-Moskwitsch-Mix

Mit einem extravaganten Transportfahrzeug steht Rainer Köcher aus Löhma auf dem Rübenfeld: ein MZ Motorrad! Doch die „Trophy“ ist nur noch bis zum Fahrersitz original. „Hier ist ein Winkelgetriebe, dem schließt sich ein Moskwitsch-Getriebe an und von dort treibt eine Kardanwelle die Hinterachse an“, stellt Rainer Köcher dieses eigenwillige Lasten-Dreirad vor. Als Antriebsmotor dient noch die originale 17 PS starke Maschine mit 250 Kubikzentimeter Hubraum. Höchstens sechs Kilometer pro Stunde seien möglich, ist zu erfahren. „Und ich kann das Fahrzeug nur auf dem Feld nutzen, nicht auf öffentlichen Straßen.“ Immerhin hat es sogar einen Rückwärtsgang.

Mit Spaß bei der Arbeit

Ihren Spaß bei der Rübenernte haben „die drei lustigen J“ aus Unterkoskau: Justus, Jette und Jara sind mit ihrer Mutti auf dem Feld und helfen dabei, die aus der Erde gezogenen Rüben in den bereitstehenden Korb zu legen, sobald das Kraut entfernt ist. Die drei sind acht, sieben und zwei Jahre und verraten, dass sie schon das russische Märchen von der Rübe kennen, in dem der Großvater es nicht allein schaffte, die Frucht aus dem Boden zu ziehen bis am Ende alle bis zum Mäuschen mit anpackten und es endlich glückte. Ganz so schwierig ist es an diesem Sonnabend nicht. Aber neben der Arbeit ist hier und da der Spaß trotzdem der gleiche.