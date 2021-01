Mit zweieinhalb Promille in Heinersdorf gegen Betonmast

Von Peter Hagen

Bad Lobenstein. "Die Führerscheinmaßnahme ist eher Makulatur", sagte Amtsanwalt Ralf Kalski, als er neben einer Geldstrafe von insgesamt 2000 Euro beantragte, der Angeklagten vor Ablauf von weiteren fünf Monaten keinen Führerschein mehr auszuhändigen. Bis zur Wiedererlangung werde es ein langer Weg mit der Führerscheinbehörde, prophezeite der Ankläger.

Zusammenprall mit Gegenverkehr

Im Amtsgericht von Bad Lobenstein hatte sich eine 51-jährige Bad Lobensteinerin wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten. Ursprünglich war ihr Vorsatz unterstellt worden, nach der Beweisaufnahme ging man von Fahrlässigkeit aus. Im vergangenen September hatte sich die Frau spätabends in ihr Auto gesetzt, um nach Wurzbach zu fahren. Gegen 23.15 Uhr war Endstation an einem Betonmast in Heinersdorf. Ihr Ford prallte noch zurück auf die Fahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Opel zusammen. Schwer verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden allerdings war enorm wie auch der ermittelte Blutalkoholwert bei der Unfallfahrerin: 2,53 Promille!

Seelische Probleme

"Vorsatz war das auf keinen Fall", beteuerte die Angeklagte sofort und schilderte dem Gericht, was sich an jenem Abend zutrug. Demnach litt sie seelisch erheblich unter familiären Sorgen aufgrund schwerer Erkrankungen von Familienangehörigen. An jenem Abend habe sie zu ihrer anderenorts wohnenden Tochter fahren wollen, um nicht allein zu sein. An die Autofahrt habe sie keinerlei Erinnerungen. Üblicherweise trinke sie auch keinen Alkohol.

Unmittelbar nach dem Unfall hatte die Frau bei dem Opel-Fahrer um Verzeihung gebeten und ihre Versicherung für eine schnellstmögliche Regulierung von dessen Schaden informiert. Dass auf sie jetzt Regressforderungen der Versicherung zukommen, sei ihr bewusst. Hinzu gesellen sich die Feuerwehrrechnung von knapp 1000 Euro und der eigene Schaden, denn ihr total zerstörter Ford war erst kurz zuvor für 14.000 Euro erworben worden.

Spontaner Entschluss

"Sie hatte sich in ihrem Tagesleid spontan zu der Fahrt entschlossen", führte Rechtsanwalt Raik Tandetzky im Plädoyer der Verteidigung aus und sah ebenfalls kaum eine Chance, dass seine Mandantin so bald wieder den Führerschein von der Behörde zurückerhält. Angesichts der ohnehin vorhandenen finanziellen Folgen für seine Mandantin hielt er allerdings eine Geldstrafe von 35 Tagessätzen zu je 35 Euro für ausreichend.

Das Gericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft. "Der Alkoholwert war außergewöhnlich hoch", begründete Richter Jürgen Leitloff das Urteil, das von allen Seiten sofort angenommen wurde und somit rechtskräftig ist.