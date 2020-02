Modellbahnfreunde Oberland brauchen mehr Platz

Die 15 Mitglieder des Vereins „Modellbahnfreunde Oberland“ treffen sich einmal in der Woche, um in einigen Räumen des Bad Lobensteiner Bahnhofsgebäudes Großanlagen aufzubauen und ihrem großen Ziel einen Schritt näher zu kommen: Einer Ausstellung über die Geschichte der Oberlandbahn – nur eben im Kleinformat.

Am vergangenen Mittwoch war der Blankensteiner Linke-Landtagsabgeordnete Ralf Kalich zu Gast. Er kam aber nicht mit leeren Händen, sondern hatte eine Spende in Höhe von 400 Euro dabei. Dieses Geld, so berichtete er, stammt aus der Initiative seiner Partei, wonach die laut Thüringer Verfassung geregelten automatischen Diätenerhöhungen in den Spendentopf des Vereins „Alternative 54“ fließen. Aus dem würden dann wiederum kulturelle, sportliche und soziale Vorhaben zu Gunsten der Allgemeinheit unterstützt.

Kontakte zu anderen Modellbahnfreunden geknüpft

Die Vereinsmitglieder nutzten die Gelegenheit, um Ralf Kalich Einblicke in ihre Arbeit zu geben. „Es ist ein sehr schönes Hobby“, so der Landtagsabgeordnete. „Aber ein sehr zeitintensives“, fügte er hinzu. Für Ralf Kalich war es eine kleine Zeitreise. „Als Kinder hatten wir eine TT-Anlage“, erzählte er. Aber mit den Maßstäben, wie im Bad Lobensteiner Bahnhofsgebäude, könne die sich nicht messen.

In einige Anlagen, die teilweise schon in den Räumen aufgebaut sind, muss noch einiges an Arbeit gesteckt werden. Die Züge fahren noch nicht problemfrei über die schmalen Schienen und einiges an Dekoarbeit muss noch geleistet werden. „Zudem hätten wir gerne noch mehr Platz“, erklärte Günther Blau, eines der Gründungsmitglieder des Vereins. „Daher hätten wir gern noch den Güterschuppen für unsere Anlagen gemietet.“ Bis jetzt sei aber noch nichts festgelegt.

Neben der Arbeit an den Modellbahnanlagen betreibt der Verein zurzeit vor allem Netzwerkpflege. „Wir haben schon Kontakt zu Modellbahnfreunden im Tschechien geknüpft“, so Günther Blau. Denn die Anlagen der Modellbahnfreunde Oberland sollen auch grenzübergreifend die verbindende Geschichte der Bahn darstellen. Noch in diesem Jahr soll die Ausstellung eröffnet werden, ein genaues Datum der Ausstellungseröffnung steht noch nicht fest.