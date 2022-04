Moderne Kirchenmusik in Bad Lobenstein

Bad Lobenstein. „ICF-Community“ lädt ins Kulturhaus ein

Am 27. April wird in Bad Lobenstein zu einem besonderen christlichen Konzert eingeladen. Dieses findet nicht in einer kirchlichen Einrichtung, sondern im Kulturhaus statt. Darauf weisen die Veranstalter der „Worship-Tour“ hin.

Lebensnahe Kirche

Organisiert wird dieses Konzert, zu dem 15 Musiker mit Instrumenten und Gesang auftreten werden, von der „ICF-Community“ Bad Lobenstein. ICF steht für „International Christian Fellowship“, eine überkonfessionelle Freikirche auf biblischer Grundlage, wie es in der Selbstbeschreibung heißt. Anliegen sei es, „Kirche für Menschen dynamisch, lebensnah und zeitgemäß zu gestalten“.

Freude über Unterstützung

Im Oberland hat sich unter der Leitung von Alexandra und Ralf Stephan seit über einem Jahr die kleine ICF-Gemeinschaft Bad Lobenstein zusammengefunden, wurde mitgeteilt. Bei der Vorbereitung auf die Veranstaltung habe es großes Interesse und wohlwollende Unterstützung gegeben.

Eintritt ist frei

„Moderne Kirchenmusik zum Feiern, Singen und Gott loben“ erwarte die Besucher bei dem Konzert am Mittwoch, 27. April, das um 19.30 Uhr beginnt. Der Einlass erfolgt ab 19 Uhr. Eingeladen sei jedermann, Teil dieses Abends zu sein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind gerne gesehen.