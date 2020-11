Am Montagabend wollen wieder Ignoranten durch Bad Lobenstein spazieren und so tun, als seien sie mutige Widerstandskämpfer in einer Corona-Diktatur. Währenddessen zerbrechen sich andere Menschen den Kopf, wie sie bestmöglich den Alltag am Leben erhalten können.

Nun hat es auch das Bad Lobensteiner Schulzentrum erwischt. Damit nicht schlimmstenfalls mehrere Hundert Kinder und Jugendliche nebst Lehrern erkranken, sind für vier Klassen vorsorglich Quarantänemaßnahmen angeordnet worden, nachdem es zwei Infektionsnachweise bei Schülern gegeben hat. Jetzt steht die Schulleitung des Gymnasiums vor der Herausforderung, einen bestmöglichen Unterrichtsbetrieb mit dem verbleibenden Personal zu organisieren. Der Landkreis hat in dieser Woche ein Hilfeersuchen an die Bundeswehr gestellt, weil die Rückverfolgung der Infektionsketten kaum noch mit dem vorhandenen Personal zu stemmen ist. Das sollte eigentlich auch den größten Skeptikern allmählich vor Augen führen, dass wir es hier nicht mit einer üblichen Grippe-Welle zu tun haben. Denn noch immer scheint mancher, aus welchen Gründen auch immer, nicht zu verstehen, worin momentan die besondere Gefahr liegt – nämlich in einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems.