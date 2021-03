Moped-Diebstähle in Saalburg vereitelt

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder vereinzelte Moped-Diebstähle in Ostthüringen. Jetzt ist ein Täter im Saale-Orla-Kreis offenbar gestört worden. Besondere Aufmerksamkeit speziell bei Moped-Besitzern bleibt angesagt.

Verdächtiges Fahrzeug bemerkt

Am frühen Mittwochmorgen fiel einem aufmerksamen Bewohner in einem Garagenkomplex in Saalburg ein verdächtiger Transporter auf, teilte die Polizei mit. Als er sich dem Fahrzeug näherte, stieg plötzlich ein Mann in den Transporter ein und flüchtete.

Bereitgestellt zum Abtransport

Nach dem Eintreffen der Polizei wurde festgestellt, dass bereits zahlreiche Mopeds beziehungsweise Kleinkrafträder aus mehreren Garagen geschoben und offensichtlich zum Abtransport bereitgestellt waren. Weitere Hinweise auf den Transporter, zu dessen Bauart oder Farbe allerdings keine Angaben gemacht worden sind, nimmt die Polizei entgegen.